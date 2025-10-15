به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانپور، صبح چهارشنبه در مراسم خشتگذاری و کلنگزنی سه مدرسه در باقرشهر که با حضور امام جمعه محترم شهر، حجتالاسلام باقری، و مسئولان آموزش و پرورش استان تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت، اظهار داشت: در سه دهه اخیر، جمعیت باقرشهر تا ۲۰ برابر افزایش یافته اما زیرساختهای آموزشی متناسب با این رشد توسعه نیافته است. اکنون با هدایتهای مقام معظم رهبری و حمایتهای رئیسجمهور محترم، در مسیر جبران این ناترازی گام برداشتهایم.
وی با اشاره به کمبود ۵۸ مدرسه در سطح شهرستان برای رسیدن به میانگین کشوری افزود: در سه ماه نخست سال جاری، با همکاری شهرداریها و اداره کل نوسازی مدارس، ۶۰ هزار مترمربع زمین با کاربری آموزشی تأمین شده است. همچنین با کاهش ۱۵ هزار نفری دانشآموزان اتباع خارجی، فرصت بازنگری در ظرفیتهای موجود فراهم شده است.
فرماندار ری با بیان اینکه خشتگذاریها صرفاً جنبه نمادین ندارند، تصریح کرد: از روز دوشنبه عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه آغاز شده و تجهیز کارگاهها در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر ۲۰ مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال ساخت است و پیشبینی میشود تا پایان سال، ۵۶ تا ۵۸ مدرسه جدید به بهرهبرداری برسد.
سلیمانپور از مشارکت صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و پالایشگاهها در ساخت مدارس خبر داد و گفت: با مبادله نقشه و اخذ مجوزهای لازم، ساخت ۸ مدرسه توسط شرکتهای بهران، ایرانول و پاسارگاد آغاز شده است. این همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، الگویی موفق در توسعه زیرساختهای آموزشی به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت در رفع ناترازی انرژی اظهار داشت: در ری ۱۲۵ مگاوات انرژی خورشیدی در حال بهرهبرداری است و تا سال آینده مشکل ناترازی انرژی در کشور برطرف خواهد شد. این اقدامات، همان تجلی شعار ما میتوانیم است که در حوزه مدرسهسازی نیز نمود یافته است.
فرماندار ری با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، گفت: اگر از اقدامات ارزشمند نظام در حوزه آموزش و سایر بخشها سخن نگوییم، جفایی در حق انقلاب اسلامی است. طی چهار دهه گذشته تحولات چشمگیری در شاخصهای زندگی، خدمات، فرهنگ و امید اجتماعی رقم خورده که قابل انکار نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راه پیشرفت و تعالی کشور از مسیر مدرسه میگذرد. باید همزمان با توسعه فضاهای آموزشی، به ارتقا کیفیت آموزش، ترویج ارزشهای دینی و ملی، افزایش اعتماد به نفس دانشآموزان و هوشمندسازی مدارس نیز توجه ویژه شود.
