به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، فرماندار ویژه شهرستان ری، صبح سهشنبه در نهمین جلسه نهضت مدرسهسازی که با حضور شهرداران، مدیران نوسازی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، از آغاز فاز جدید توسعه زیرساختهای آموزشی در این شهرستان خبر داد.
سلیمانپور با اشاره به سهمبندی دستگاهها در ساخت مدارس گفت: در برش اولیه، سازمان مدیریت و برنامهریزی مسئولیت ساخت ۱۰ مدرسه، اداره کل نوسازی مدارس ۲۸ مدرسه، آموزش و پرورش، کمیساریا و بخش مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز هرکدام سهم مشخصی داشتند. در برش جدید سهساله، نوسازی مدارس ساخت ۲۴ مدرسه، آموزش و پرورش ۱۳ مدرسه و کمیساریا ۲ مدرسه را بر عهده گرفتهاند.
وی در ادامه با اشاره به تغییر سیاستهای کمیساریا پس از جنگ اوکراین اظهار کرد که منابع این نهاد عمدتاً به امور پناهندگان اختصاص یافته و اگرچه وعده پرداخت ۲۲ میلیارد تومان داده شده، اما فعلاً نمیتوان روی تحقق آن حساب قطعی باز کرد.
فرماندار ری همچنین از نقش مؤثر شرکتهای انرژی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود سخن گفت و افزود که بر اساس هماهنگیهای انجامشده با استاندار تهران، شرکتهای پالایش نفت تهران، پاسارگاد و ایرانول مکلف به ساخت ۸ مدرسه در شهرستان ری شدهاند. این مصوبه در سطح ملی و با پیگیری مستقیم استاندار از معاون وزیر نفت به تصویب رسیده است.
سلیمانپور با تأکید بر اهمیت نقش شهرداریها در توسعه فضاهای آموزشی پیشنهاد داد مدارس احداثشده توسط شهرداریها با درج نام شهرداری و منبع تأمین مالی در تابلوهای ورودی، بهعنوان نماد مشارکت شهری در توسعه آموزش معرفی شوند. وی افزود که این اقدام موجب نهادینه شدن فرهنگ صرفهجویی و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه خواهد شد.
در ادامه جلسه، گزارشی از پیشرفت پروژههای مدرسهسازی ارائه شد. بر اساس این گزارش، تاکنون ۴۲ قطعه زمین برای احداث مدارس تأمین شده و عملیات اجرایی در مناطقی از جمله کهریزک و باقرشهر آغاز شده است.
فرماندار ری با اشاره به رفع موانع اولیه در حوزه آموزش و پرورش، شعار جدید این نهضت را ما مدرسه را با هم میسازیم عنوان کرد و گفت که ساخت مدرسه تنها وظیفه یک نهاد نیست و همه دستگاهها باید در تأمین اعتبار، فراهمسازی زیرساختها، انتخاب محل مناسب و اجرای پروژهها مشارکت فعال داشته باشند.
وی در پایان با یادآوری جایگاه تاریخی و فرهنگی ری تصریح کرد که ری شهری ریشهدار با تمدنی کهن است و باید سهم آن در توسعه زیرساختهای آموزشی بهصورت جدی دیده شود. نگاه ما جلب رضایت الهی و تحقق عدالت آموزشی است، نه صرفاً جلب رضایت مافوق.
سلیمانپور از شهرداران خواست با همدلی و همکاری، شتاب اجرای پروژههای آموزشی را افزایش دهند و افزود که هیچ بهانهای برای تأخیر وجود ندارد؛ تمامی مقدمات فراهم شده و فردا صبح با حضور مسئولان و سرداران محترم، عملیات اجرایی بهصورت رسمی آغاز خواهد شد.
