به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی، پیش از ظهر چهارشنبه، در مراسم خشت‌گذاری و کلنگ‌زنی چند پروژه آموزشی در باقرشهر، اظهار داشت: باقرشهر با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به عنوان پرجمعیت‌ترین مرکز جمعیتی پس از مرکز ری، با کمبود جدی فضاهای آموزشی مواجه است.

وی افزود: متأسفانه برخی مدارس در مناطقی احداث شده‌اند که امروز فاقد دانش‌آموز هستند، در حالی که در نقاط پرجمعیت باقرشهر دانش‌آموزان از حداقل فضای آموزشی محروم‌اند.

شهردار باقرشهر با بیان اینکه بسیاری از مدارس موجود پاسخگوی نیازهای آموزشی شهر نیستند، گفت: در برخی نقاط، وضعیت ایمنی مدارس به حدی پایین است که جان دانش‌آموزان و معلمان در معرض خطر قرار دارد و این موضوع نیازمند توجه فوری مسئولان است.

همتی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی باقرشهر تصریح کرد: این شهر با تقدیم ۱۲۸ شهید والامقام و درخشش دختران باقرشهری در عرصه‌های ورزشی جهانی، شایسته برخورداری از زیرساخت‌های آموزشی در شأن مردم خود است. نگاه تحولی و عدالت‌محور باید در برنامه‌های نوسازی مدارس باقرشهر حاکم شود.

وی با تقدیر از همراهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و انتخاب قاسمی‌پور به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه، اظهار داشت: در مدت کوتاه مدیریت ایشان، آثار تعامل و نگاه توسعه‌محور در حوزه آموزش و پرورش مشهود بوده و همکاری مؤثری با شهرداری شکل گرفته است.

همتی ادامه داد: شهرداری باقرشهر با وجود نداشتن مسئولیت مستقیم در امر مدرسه‌سازی، با افتخار در این مسیر همراه دولت شده است. یکی از مدارس پیشنهادی شهرداری که پیش‌تر با موانعی مواجه بود، امروز وارد فاز اجرایی و عمرانی شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت احداث مدرسه متوسطه دوم ویژه دختران در باقرشهر خاطرنشان کرد: نباید دانش‌آموزان دختر این شهر برای ادامه تحصیل به شهرها و روستاهای اطراف مهاجرت کنند، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش و حمایت مدیر منطقه، این پروژه به زودی آغاز خواهد شد تا پاسخگوی نیازهای آموزشی دختران و پسران باقرشهری باشد.