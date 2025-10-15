تجدید چاپ روایت جنگ اوکراین در «خبرنگار دو دلاری»؛مستندی انسانی از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خبرنگار دو دلاری» اثر حامد هادیان که روایتی روزنوشت از ماجراهای جنگ اوکراین است توسط نشر سوره مهر به چاپ دوم رسید.
کتاب «خبرنگار دو دلاری» نوشته حامد هادیان، مستندساز و خبرنگار مستقل ایرانی، روایتگر چهل روز حضور او در اوکراین در بحبوحه جنگ است؛ جنگی که بهعنوان اولین جنگ اروپایی قرن جدید شناخته میشود. این کتاب تصویری زنده و واقعی از تجربه یک خبرنگار در دل یک بحران بزرگ انسانی و سیاسی ارائه میدهد.
هادیان با نثری صمیمی و دقیق، خواننده را همراه خود به میان میدان جنگ میبرد و با روایتهایی تأثیرگذار، عمق فاجعه و پیچیدگیهای جنگ را از نزدیک نشان میدهد. «خبرنگار دو دلاری» تنها داستان یک خبرنگار نیست، بلکه مستندی است از جنگ، انسانیت و مبارزه برای بیان حقیقت در شرایطی که هر لحظه ممکن است جان انسانها در خطر باشد.
کتاب به بررسی چالشهای حرفهای و اخلاقی خبرنگاری میپردازد؛ از فشارهای مالی و سیاسی گرفته تا تضاد میان تعهد به حقیقت و موانع سانسور و تحریف اخبار. نویسنده با تمرکز بر جنبههای انسانی جنگ، رنج و مقاومت مردم عادی را به تصویر میکشد و ارزش شجاعت و صداقت در اطلاعرسانی را برجسته میکند.
چاپ دوم این کتاب روانه بازار شده و همچنان بهعنوان منبع مهمی برای شناخت جنگ اوکراین و دنیای خبرنگاری بحران شناخته میشود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
گفتم که در جنوب مردمی را دیدم که به روسیه گرایش دارند و روسیه شرق و شهر خارکف را واقعاً میزند و خارکف شهری است شبیه رمانهای روسی. سؤال سفیر این بود که خب چرا روسیه خارکف را نمیگیرد. برای من هم همین سؤال بود ما درباره قدرت نظامی روسیه تصوری نداریم یا تصور بزرگتری داریم. مثلاً اینکه حمله اول روسیه به شمال اوکراین چرا این شکلی بود و چرا عقب نشینی کرد. فرضهای مختلفی وجود دارد. مثلاً اینکه میخواستند حکومت مرکزی دچار فروپاشی شود و نشد یا روسها برای اینکه سیستم نظامی اوکراین تمرکزش را از دست بدهد به آنجا حمله کردند تا مجبور شود در همه جبههها بجنگد و حواسش از شرق پرت شود.
