سارق اماکن خصوصی با ۲۰ فقره سرقت در بابل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محسن جعفری با اشاره به دستگیری سارق اماکن خصوصی با ۲۰ فقره سرقت در بابل اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق از اماکن خصوصی و باغات در این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل، افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی های همه جانبه و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند، متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ جعفری، تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی متهم در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از محل اختفای وی مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نظیر سیم و کابل برق ، لوازم منزل و ... کشف شد.

فرمانده انتظامی بابل، اظهار داشت، متهم در بازجویی های به عمل آمده به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی، خانه باغ ها و کابل برق در این شهرستان اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم، اموال سرقتی را با هماهنگی یک مالخر اموال مسروقه در تهران به فروش می رساند، گفت: تلاش برای کشف سایر اموال سرقت شده و دستگیری همدست وی ادامه دارد.

سرهنگ جعفری در خاتمه با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست که برای پیشگیری از سوء استفاده سارقان و افراد فرصت طلب نسبت به نصب دوربین مداربسته و سایر تجهیزات ایمنی در منزل، محل های کار و فعالیت خود اقدام کنند و افزود: در صورت مشاهده افراد ناشناس و هرگونه مورد مشکوک در محل زندگی خود مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.