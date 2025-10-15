  1. جامعه
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

۲۰ نفر در آتش‌سوزی اتوبوس در راجستان هند کشته شدند

۲۰ نفر در آتش‌سوزی اتوبوس در راجستان هند کشته شدند

حداقل ۲۰ نفر پس از آتش گرفتن یک اتوبوس خصوصی در ایالت غربی راجستان هند کشته شدند.

