https://mehrnews.com/x39jw4 ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱ کد خبر 6623136 جامعه حوادث و بلایا جامعه حوادث و بلایا ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱ ۲۰ نفر در آتشسوزی اتوبوس در راجستان هند کشته شدند حداقل ۲۰ نفر پس از آتش گرفتن یک اتوبوس خصوصی در ایالت غربی راجستان هند کشته شدند. کد خبر 6623136 کپی شد مطالب مرتبط ۵ نفر در آتشسوزی اتوبوس در شمال هند کشته شدند ۴۰ کشته در اثر سقوط اتوبوس به درهای در هند واژگونی اتوبوس در هند ۳۲ کشته بر جای گذاشت سقوط اتوبوس به دره در هند ۳۳ کشته برجای گذاشت ۱۰ کشته در تصادف اتوبوس و کامیون در شرق هند سقوط اتوبوس به درهای در کشمیر هند با ۳۱ کشته و زخمی برچسبها آتش سوزی اتوبوس اطفای حریق
نظر شما