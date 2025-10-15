به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسینپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف تسهیل در وصول بهموقع مالیات و عوارض پرداختی، سازمان امور مالیاتی کشور مشوقهایی را برای مودیان خوشحساب در نظر گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر تصریح کرد: مودیانی که تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۴ را تا پایان مهرماه بهصورت نقدی پرداخت کنند، از دو امتیاز ویژه برخوردار میشوند.
حسینپور گفت: نخستین امتیاز این طرح، اعطای اعتبار بخشودگی جرایم به میزان پنج درصد مبلغ پرداختی است که مودی میتواند آن را برای هر منبع مالیاتی و در هر سال یا دوره دلخواه اعمال کند.
وی افزود: دومین مزیت، ثبت نام مودی در فهرست فعالان اقتصادی مسئولیتپذیر در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور است که بهعنوان نشانهای از خوشحسابی و مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات محسوب میشود
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار انجام میشود.
وی گفت: مودیان مشمول میتوانند با ارائه مستندات پرداخت تا پایان مهرماه، گواهی اعتبار بخشودگی جرایم خود را از ادارات امور مالیاتی دریافت کنند.
