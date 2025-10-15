وقوع نزاع و چاقو کشی در مهدیشهر؛ یک نفر مجروح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدی‌شهر، ابراز داشت: در پی اعلام مصدومیت فردی در بیمارستان کوثر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه گزارش‌های میدانی حاکی از وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در منطقه چهل تن مهدی‌شهر بود، افزود: در این درگیری یک نفر بر اثر ضربه چاقو مجروح شد.

فرمانده انتظامی مهدی‌شهر با بیان اینکه در پی این اتفاق ضارب متواری شد، ابراز داشت: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

شهاب الدین با بیان اینکه در کمترین زمان طی عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد، تصریح کرد: پرونده متخلف تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت شهرستان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون اغماض با آن برخورد می‌شود.