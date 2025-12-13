محموله لوازم یدکی قاچاق از لنج باری در بندر خمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران گمرک غرب استان، مستقر در بندر خمیر طی بررسی و بازدید از کالاهای در حال تخلیه لنج‌های باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۸ دستگاه نیم موتور مستعمل قاچاق و خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این لنج را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.