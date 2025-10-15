به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن بیس‌بال و سافت‌بال ایران، هومن منصوریان رئیس انجمن به همراه فرهاد عشوندی نایب رئیس انجمن به دعوت تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران در محل سفارت حاضر شدند. در این نشست معاون اول سفیر، دبیر اول سفیر و رئیس بخش فرهنگی سفارت ژاپن نیز حضور داشتند. این دیدار با محوریت همکاری بیشتر کشور ژاپن با بیس‌بال و سافت‌بال ایران و توسعه این رشته در ایران انجام شد.

منصوریان در این دیدار با اشاره به وضعیت بیس‌بال ایران و میزبانی رقابت‌های غرب آسیا در استان البرز بیان کرد: پیش از این با یک مربی ژاپنی همکاری کردیم و بسیار مربی تأثیرگذاری بود، امیدواریم دوباره بتوانیم با هماهنگی سفارت ژاپن و ارتباط بسیار خوبی که با رئیس فدراسیون بیس‌بال ژاپن داریم، باز هم از حضور مربیان ژاپنی استفاده کنیم. حضور مربیان ژاپنی نه تنها از لحاظ فنی، بلکه از لحاظ، نظم، انضباط و احترام که بخشی از فرهنگ کشور ژاپن است، نیز برای ما سودمند خواهد بود. همچنین دو ورزشکار خانم بیس‌بال ایران که بورسیه حضور در کمپ تمرینی کشور ژاپن را کسب کردند، به زودی به این کشور اعزام خواهند شد.

سفیر ژاپن در ایران ضمن استقبال از حضور مسئولین انجمن بیس‌بال و سافت‌بال ایران اظهار داشت: بیس‌بال یکی از رشته‌های بسیار محبوب در ژاپن است و همکاران ما در سفارتخانه نیز می‌توانند یک تیم کامل بیس‌بال باشند. هر سال در ماه فوریه که تولد پادشاه ژاپن است، یک جشنی در محل سفارتخانه برگزار و براساس برنامه‌ریزی سفارتخانه هر سال یکی از موضوعات مهم برای سال آتی مطرح و برنامه‌ریزی می‌شود. طی دو سال گذشته روی موضوع محیط زیست تمرکز داشتیم، اما برای سال جدید باتوجه به اینکه ژاپن میزبان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است و در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، ایران و ژاپن همگروه هستند، تمرکز ما بیشتر روی موضوعات ورزشی است.

رئیس انجمن بیس‌بال و سافت‌بال ایران در پایان این نشست ضمن اهدا مجلدی از چشم‌انداز برنامه توسعه بیس‌بال ایران به سفارت ژاپن، از سفیر و اعضای سفارتخانه ژاپن در ایران دعوت کرد تا به زودی یک بازی دوستانه بیس‌بال بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شود.