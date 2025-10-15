تیراندازی به سمت اتوبوسی اسرائیلی در غرب رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اخبار اولیه از تیراندازی به سمت اتوبوسی اسرائیلی در خیابان ۴۴۳ در غرب رام الله حکایت دارد.

برخی منابع از زخمی شدن ۵ نفر در این حادثه خبر داده و تاکید کردند که حال ۳ نفر از مجروحان وخیم است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز این حادثه را جنایی خوانده و اعلام کرده که ۵ نفر طی آن بشدت مجروح شدند که از دو نفر تقریباً قطع امید شده است.

طبق گزارش این رسانه صهیونیستی این تیراندازی در نزدیکی شهرک مودیعین رخ داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.