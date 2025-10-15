  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

تیراندازی به سمت اتوبوسی اسرائیلی در غرب رام الله

تیراندازی به سمت اتوبوسی اسرائیلی در غرب رام الله

منابع خبری از تیراندازی در نزدیکی یک شهرک صهیونیست نشین در غرب رام الله و زخمی شدن ۵ نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اخبار اولیه از تیراندازی به سمت اتوبوسی اسرائیلی در خیابان ۴۴۳ در غرب رام الله حکایت دارد.

برخی منابع از زخمی شدن ۵ نفر در این حادثه خبر داده و تاکید کردند که حال ۳ نفر از مجروحان وخیم است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز این حادثه را جنایی خوانده و اعلام کرده که ۵ نفر طی آن بشدت مجروح شدند که از دو نفر تقریباً قطع امید شده است.

طبق گزارش این رسانه صهیونیستی این تیراندازی در نزدیکی شهرک مودیعین رخ داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

کد خبر 6623409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها