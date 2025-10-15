  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

دومین برداشت اعضای بدن در بیمارستان کنگان انجام شد

بوشهر- سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از چهاردهمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: دومین برداشت عضو سال جاری در بیمارستان امام خمینی (ره )کنگان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین مشتاقی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سهام نصاریان خانم ۵۲ ساله کنگانی که به علت تصادف با موتورسیکلت دچار ضربه به سر شده بود بعد از تأیید مرگ مغزی‌اش و با رضایت خانواده نوع دوستش هر دو کلیه و کبد وی توسط دکتر حسام فلوشیپ پیوند برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: این چهاردهمین برداشت عضو سال جاری و ۱۴۱ مین برداشت عضو استان بوشهر تاکنون است.

علیرضا باقری ضمن تشکر از خانواده ایثارگر سهام نصاریان از زحمات همکاران پزشک و پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان بابت همکاری در این کار خداپسندانه قدردانی کرد.

