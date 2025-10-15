واژگونی خودرو در بلوار نبوت کرج یک مصدوم بر جای گذاشت

مهدی سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در بلوار نبوت روبروی دانشگاه هنر مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳ و ۲۹ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه بامداد امروز به وقوع پیوست که در آن، یک دستگاه خودرو پراید به رانندگی خانم ۲۲ ساله واژگون شده بود.

سمیعی خاطرنشان کرد: به دنبال این حادثه تیم‌های امدادی از دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و موفق شدند راننده را به طور زنده از خودرو خارج کنند.

وی ادامه داد: پس از انجام مراحل اولیه امدادرسانی به عوامل اورژانس سپرده شد، حال عمومی وی تحت نظر قرار دارد و تحقیقات در مورد علت وقوع حادثه ادامه دارد.