پیش بینی برداشت ۳۱۰ تن سنجد از باغات شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز فصل برداشت سنجد در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۱۰ تن محصول سنجد از باغات شاهرود برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی عصر چهارشنبه در بازدید از باغات بسطام با بیان اینکه سطح باغات سنجد ۱۴۶ هکتار است، ابراز داشت: از این میزان ۳۲ هکتار آن غیر بارور است.

وی با بیان اینکه بخشی از تولید سنجد به صورت تازه خوری به مصرف می‌رسد، افزود: بخشی از سنجد شاهرود نیز در صنایع دارویی، بهداشتی و عطر سازی کاربرد دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه سنجد به دلیل همین محصولات جانبی شامل پودر و گل سنجد باعث اشتغال شده است، ابراز داشت: سه کارگاه بسته بندی و فرآوری سنجد در شهرستان فعال است.

آقابیکی از آغاز برداشت سنجد خبر داد و تصریح کرد: برداشت ۳۱۰ تن محصول سنجد از باغات شاهرود پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه ارقام مختلف کلاغی، عنابی و محلی در شهرستان کشت شده است، افزود: علاوه بر خواص فوق سنجد در حاشیه باغات برای احداث بادشکن زنده کشت می‌شود و شاهرود قطب تولید این محصول در استان سمنان است.

