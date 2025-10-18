  1. استانها
پیش‌بینی برداشت ۱۱ تنی انار در هر هکتار از باغات شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز برداشت محصول انار در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد این محصول در شاهرود به ۱۱ تن در هکتار برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی صبح شنبه در بازدید از باغات شاهرود با بیان اینکه سطح باغات انار در شهرستان ۴۱۰ هکتار است، ابراز داشت: از این میزان ۳۵۰ هکتار باغات بارور است.

وی با بیان اینکه فصل برداشت انار در شهرستان آغاز شده است، افزود: با توجه به منطقه این برداشت تا اواخر آبان ادامه دار خواهد بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه برداشت سه هزار و ۸۵۰ تن انار در شاهرود پیش بینی می‌شود، ابراز داشت: این میزان به معنای ۱۱ تن در هر هکتار است.

آقابیکی با بیان اینکه بیشترین سطح باغات انار در بخش مرکزی و بی ارجمند است، تصریح کرد: ازاین تولیدی شامل ملس ساوه، رباب نی ریز، بجستانی و رقم ترش و شیرین محلی است.

وی با بیان اینکه انارهای درجه دو و سه حدود ۳۰ درصد از تولید را شامل می‌شود، افزود: این انارها در کارگاه‌های خانگی فرآوری و به محصولاتی مانند رب انار، آب انار، لواشک انار، ناردون به بازار عرضه می‌شود.

