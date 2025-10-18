به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی صبح شنبه در بازدید از باغات شاهرود با بیان اینکه سطح باغات انار در شهرستان ۴۱۰ هکتار است، ابراز داشت: از این میزان ۳۵۰ هکتار باغات بارور است.

وی با بیان اینکه فصل برداشت انار در شهرستان آغاز شده است، افزود: با توجه به منطقه این برداشت تا اواخر آبان ادامه دار خواهد بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه برداشت سه هزار و ۸۵۰ تن انار در شاهرود پیش بینی می‌شود، ابراز داشت: این میزان به معنای ۱۱ تن در هر هکتار است.

آقابیکی با بیان اینکه بیشترین سطح باغات انار در بخش مرکزی و بی ارجمند است، تصریح کرد: ازاین تولیدی شامل ملس ساوه، رباب نی ریز، بجستانی و رقم ترش و شیرین محلی است.

وی با بیان اینکه انارهای درجه دو و سه حدود ۳۰ درصد از تولید را شامل می‌شود، افزود: این انارها در کارگاه‌های خانگی فرآوری و به محصولاتی مانند رب انار، آب انار، لواشک انار، ناردون به بازار عرضه می‌شود.