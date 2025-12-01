به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی صبح دوشنبه در نشست تخصصی با هدف مدیریت بهتر کشت پاییزه و مقابله با بحران کمآبی در محل اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بهره برداران بخش کشاورزی است، بیان کرد: با مدیریت یکپارچه آسیبهای ناشی از خشکسالی به حداقل خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با مشارکت کشاورزان توانستیم تجربه موفق کشت پاییزه را در سال گذشته تجربه کنیم، افزود: با مدیریت صحیح علیرغم خشکسالی این خسارتهای احتمالی کاهش یافت.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه بارندگیها طی سال زراعی جاری در شهرستان با کاهش محسوس مواجه بود، ابراز داشت: داشتن برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال کشاورزان برای پشت سر گذاشتن این شرایط بحرانی مورد تأکید است.
آقابیکی تصریح کرد: با تمرکز بر مدیریت منابع آب و بهینهسازی نهادهها در مراحل کاشت، داشت و برداشت میتوانیم پایداری تولید و بهرهوری حداکثری را تضمین کنیم.
وی با بیان اینکه عزم جدی برای مقابله با خشکسالی و حفظ امنیت غذایی در منطقه به چشم میخورد، افزود: موفقیت این برنامهریزی مشترک، مستلزم همراهی و اجرای دقیق دستورالعملها توسط تمامی کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی شهرستان شاهرود است.
