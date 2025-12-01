  1. استانها
کاهش محسوس بارندگی در شاهرود؛ ضرورت مدیریت منابع آب و بهینه‌سازی نهاده

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با اعلام کاهش محسوس بارندگی‌ها در این شهرستان،بر تمرکز بر منابع آبی و بهینه‌سازی نهاده‌ها به عنوان راهکار اصلی برای عبور از این وضعیت بحرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی صبح دوشنبه در نشست تخصصی با هدف مدیریت بهتر کشت پاییزه و مقابله با بحران کم‌آبی در محل اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره برداران بخش کشاورزی است، بیان کرد: با مدیریت یکپارچه آسیب‌های ناشی از خشکسالی به حداقل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با مشارکت کشاورزان توانستیم تجربه موفق کشت پاییزه را در سال گذشته تجربه کنیم، افزود: با مدیریت صحیح علیرغم خشکسالی این خسارت‌های احتمالی کاهش یافت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه بارندگی‌ها طی سال زراعی جاری در شهرستان با کاهش محسوس مواجه بود، ابراز داشت: داشتن برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال کشاورزان برای پشت سر گذاشتن این شرایط بحرانی مورد تأکید است.

آقابیکی تصریح کرد: با تمرکز بر مدیریت منابع آب و بهینه‌سازی نهاده‌ها در مراحل کاشت، داشت و برداشت می‌توانیم پایداری تولید و بهره‌وری حداکثری را تضمین کنیم.

وی با بیان اینکه عزم جدی برای مقابله با خشکسالی و حفظ امنیت غذایی در منطقه به چشم می‌خورد، افزود: موفقیت این برنامه‌ریزی مشترک، مستلزم همراهی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها توسط تمامی کشاورزان و ذی‌نفعان بخش کشاورزی شهرستان شاهرود است.

