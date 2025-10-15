به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مسئول ۹۵ درصد موارد شهادت خبرنگاران در خاورمیانه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون است.

کمیته حمایت از خبرنگاران در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خبرنگاران، نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه است.

این کمیته خواستار بازخواست این رژیم به علت جرایمی شد که در حق خبرنگاران مرتکب شده است.

کمیته مذکور از رژیم صهیونیستی خواست به نمایندگان رسانه‌های بین المللی اجازه دهد برای پوشش آزادانه و مستقل اوضاع میدانی در غزه، وارد این منطقه شوند.

طبق گزارش رسانه‌ها، در حملات رژیم صهیونیستی به یمن ۳۱ خبرنگار، به لبنان ۶ خبرنگار و به ایران ۳ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه دیروز سه شنبه پس از شهادت صالح الجعفراوی اعلام کرد تعداد خبرنگارانی که در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شهادت رسیده اند به ۲۵۵ نفر رسید.

این دفتر در بیانیه خود حملات برنامه ریزی شده علیه خبرنگاران فلسطینی را محکوم کرد و خواستار محکومیت این اقدام شد.