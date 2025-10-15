به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه استان، از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست تا با توجه به ظرفیتهای ویژه کردستان، حمایتهای بیشتری از این بخش انجام شود.
وی افزود: کردستان استان فرهنگی با تاریخ و هویتی غنی است که ظرفیتهای زیادی در حوزه گردشگری دارد و این استان هم از نظر فرهنگی و هم از نظر منابع طبیعی میتواند نقش مهمی در گردشگری کشور ایفا کند.
فتحی ادامه داد: استان کردستان در زمینه گردشگری نیازمند سرمایهگذاری و توجه بیشتر اس و خوشبختانه استاندار کردستان در طول یک سال اخیر تلاشهای بسیاری در این زمینه داشتهاند و اکنون پروژههای مختلفی در حال اجراست، اما برای تحقق کامل این اهداف، به حمایتهای بیشتر دولت نیاز داریم.
وی به برخی از پروژههای گردشگری در حال اجرا در استان اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال، پروژه هتلهای جدید در سنندج و سایر شهرستانها که با تلاش فعالین این حوزه در حال پیشرفت است اما برای ادامه و تکمیل این پروژهها، نیاز به تخصیص اعتبار و توجه ویژه از سوی دولت داریم.
کردستان از لحاظ گردشگری شرایط مناسبی دارد
فتحی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختها در استان، گفت: کردستان هم از لحاظ جذابیت گردشگری و هم از لحاظ امنیت، شرایط مناسبی دارد ولی زیرساختهای گردشگری هنوز به طور کامل توسعه نیافتهاند و ما انتظار داریم که در سفرهای آتی، وزارتخانههای مرتبط پروژههای جدید گردشگری را در استان شروع کنند.
فتحی در ادامه تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم استان، از وزیر میراث فرهنگی درخواست داریم که در زمینه تخصیص اعتبار برای ترمیم بناهای تاریخی استان و توسعه زیرساختها، نگاه ویژهای به کردستان داشته باشند و بناهای تاریخی و ابنیه مذهبی در استان نیازمند بازسازی و ترمیم هستند تا بتوانیم از این منابع ارزشمند برای جذب گردشگر و حفظ هویت فرهنگی استان بهره ببریم.
بودجه ۳۰ میلیاردی برای ترمیم ابنیه تاریخی کردستان
وی همچنین گفت: در این زمینه، یک ردیف بودجه ۳۰ میلیارد تومانی برای ترمیم ابنیه تاریخی استان پیشنهاد دادهایم و امیدواریم در دولت این موضوع مطرح و پیگیری شود.
نماینده مردم سنندج در پایان گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم کردستان در مجلس و همچنین به عنوان رئیس کمیسیون گردشگری در مجلس، پیگیر توسعه استان خواهیم بود و امیدواریم با همکاری دولت و مسئولان محلی، پروژههای گردشگری و توسعه زیرساختها به مرحله اجرایی برسند.
