به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری عصر چهارشنبه در بازدید از پارک نیشتمان و پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج در جمع خبرنگاران کردستان با تاکید بر ظرفیت‌های عظیم استان کردستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، از برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: کردستان با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، به زودی یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برجسته کردستان در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: کردستان یکی از استان‌های غنی از نظر تاریخی و فرهنگی است و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، این استان می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران تبدیل شود.

صالحی امیری همچنین در خصوص توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کردستان تاکید کرد و افزود: سه عامل کلیدی برای رشد گردشگری در استان ضروری است، اول جذابیت‌های گردشگری که در این استان به وفور موجود است، دوم امنیت که کردستان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است، و سوم توسعه زیرساخت‌ها که در حال حاضر نیاز به توجه بیشتری دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه به اهمیت جلب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه پروژه‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: به زودی با همکاری استاندار کردستان و نمایندگان استان، همایش ملی سرمایه‌گذاری در سنندج برگزار خواهد شد و تسهیلات ویژه‌ای به پروژه‌های گردشگری استان اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین درباره جذب گردشگران خارجی به ویژه از عراق که همسایه نزدیک کردستان است، اظهار امیدواری کرد که با افزایش روابط گردشگری میان دو کشور، استان کردستان به یکی از مقاصد اصلی گردشگران عراقی تبدیل شود.

صالحی امیری با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه استان‌های مرزی، گفت: حضور فعّال نمایندگان استان در مجلس و تلاش‌های استاندار جوان و سخت‌کوش، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کردستان است و با هماهنگی‌های لازم، این استان به یک مقصد گردشگری برجسته در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل خواهد شد.