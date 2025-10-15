  1. استانها
داوودیان: تکمیل جاده جایگزین سدهراز ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

آمل - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: برای تکمیل جاده جایگزین سد هراز به حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان شامگاه چهارشنبه پس از پایان بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از کارگاه عملیات اجرایی جاده جایگزین هراز، ضمن تشریح اجزای این طرح و میزان پیشرفت فیزیکی آن، اظهار کرد: با توجه به فرصتی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت ایجاد کرده است، با جدیت پیگیر تأمین اعتبار مورد نیاز برای جاده جایگزین هراز از محل مولدسازی هستیم و گام‌هایی نیز تا کنون در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: زمینی در شهرستان آمل داریم که برای مولدسازی و تأمین اعتبار مورد نیاز جاده جایگزین هراز انتخاب شده و گام‌های نخست برای واگذاری قانونی آن را نیز برداشته‌ایم. با واگذاری این زمین در قالب قانون مولدسازی حدود ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: ۲ زمین دیگر نیز در مالکیت شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد که برای مولدسازی در نظر گرفته‌ایم و در صورت واگذاری آن‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این طرح تأمین خواهد شد.

داوودیان گفت: در فرآیند مولدسازی و واگذاری این ۲ قطعه زمین مورد نظر، به همراهی دستگاه قضا برای گره‌گشایی و تسریع در اجرای قانون مولدسازی نیاز داریم و امیدواریم که با همراهی رئیس کل دادگستری بتوانیم این هدف را به زودی محقق کنیم.

وی درباره سهم‌بری طرح سد هراز از اعتبارات عمومی در سال جاری نیز اظهار کرد: امسال حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای این طرح از محل اعتبارات عمومی اختصاص داده شده که تلاش می‌کنیم بتوانیم کل این اعتبار را جذب کنیم.

داودیان گفت: در صورت واگذاری زمین‌های انتخاب شده و تخصیص اعتبار اختصاص یافته، مشکل تأمین اعتبار برای جاده جایگزین هراز برطرف می‌شود و گره ترافیکی این محور برطرف خواهد شد.

جاده جایگزین هراز به طول ۱۱.۷ کیلومتر که به ساخت پنج پل و ۶ تونل نیاز دارد، بحشی از طرح بزرگ سد هراز است که به دلیل زیر آب رفتن بخشی از جاده هراز در صورت تکمیل و آبگیری سد هراز ساخته می‌شود.

