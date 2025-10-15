به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان شامگاه چهارشنبه پس از پایان بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از کارگاه عملیات اجرایی جاده جایگزین هراز، ضمن تشریح اجزای این طرح و میزان پیشرفت فیزیکی آن، اظهار کرد: با توجه به فرصتی که قانون مولدسازی داراییهای دولت ایجاد کرده است، با جدیت پیگیر تأمین اعتبار مورد نیاز برای جاده جایگزین هراز از محل مولدسازی هستیم و گامهایی نیز تا کنون در این زمینه برداشته شده است.
وی افزود: زمینی در شهرستان آمل داریم که برای مولدسازی و تأمین اعتبار مورد نیاز جاده جایگزین هراز انتخاب شده و گامهای نخست برای واگذاری قانونی آن را نیز برداشتهایم. با واگذاری این زمین در قالب قانون مولدسازی حدود ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: ۲ زمین دیگر نیز در مالکیت شرکت آب منطقهای قرار دارد که برای مولدسازی در نظر گرفتهایم و در صورت واگذاری آنها حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این طرح تأمین خواهد شد.
داوودیان گفت: در فرآیند مولدسازی و واگذاری این ۲ قطعه زمین مورد نظر، به همراهی دستگاه قضا برای گرهگشایی و تسریع در اجرای قانون مولدسازی نیاز داریم و امیدواریم که با همراهی رئیس کل دادگستری بتوانیم این هدف را به زودی محقق کنیم.
وی درباره سهمبری طرح سد هراز از اعتبارات عمومی در سال جاری نیز اظهار کرد: امسال حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای این طرح از محل اعتبارات عمومی اختصاص داده شده که تلاش میکنیم بتوانیم کل این اعتبار را جذب کنیم.
داودیان گفت: در صورت واگذاری زمینهای انتخاب شده و تخصیص اعتبار اختصاص یافته، مشکل تأمین اعتبار برای جاده جایگزین هراز برطرف میشود و گره ترافیکی این محور برطرف خواهد شد.
جاده جایگزین هراز به طول ۱۱.۷ کیلومتر که به ساخت پنج پل و ۶ تونل نیاز دارد، بحشی از طرح بزرگ سد هراز است که به دلیل زیر آب رفتن بخشی از جاده هراز در صورت تکمیل و آبگیری سد هراز ساخته میشود.
