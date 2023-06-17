روند ساخت سد هراز کُند است/ نیاز به اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه سد هراز با بیان اینکه روند اجرای پروژه سد هراز و جاده جایگزین کند است، تأمین منابع مالی را از جمله دغدغه‌ها ذکر کرد و گفت: بخش اعظمی از منابع مورد نیاز پروژه محقق نشده است.

وی با بیان اینکه این پروژه برای مازندران بسیار مهم و استراتژیک است، گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی، سد هراز جزو پروژه‌های استراتژیک است و باید با سرعت تمام تکمیل شود.

وی با بیان اینکه جاده جایگزین به صورت موقت فعال شده است، رفع گره ترافیکی و تأمین ایمنی آن را از برنامه‌ها بیان کرد.

استاندار مازندران با اشاره به برپایی جلسه‌ای برای تأمین مالی پروژه گفت: باید در سطح ملی بودجه کلان و مورد نیاز را پیگیری کنیم زیرا پروژه برای مازندران اهمیت زیادی دارد.

حسینی پور درباره اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه گفت: طبق آخرین برآوردها سه هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه سد و جاده جایگزین نیاز است، هرچند باید آخرین نیازها احصاء شود.

وی گفت: باید از طریق تهاتر در قالب مولد سازی اعتبار مورد نیاز را تأمین کنیم زیرا یکی از راه‌های تأمین مالی پروژه، مولدسازی اموال است.