به گزارش خبرگزارس مهر، ارسلان زارع در آیین برپایی دوره آموزشی «آشنایی با انواع مسئولیت‌های کارکنان دولت با مروری بر قانون دیوان محاسبات کشور و آئین رسیدگی دیوان محاسبات» اظهار کرد: قانون‌مداری و رعایت موازین قانونی از مهم‌ترین تأکیدات اینجانب به مدیران اجرایی و فرمانداران است و همواره به مدیران گفته‌ام که با انگیزه تمام برای حل مشکلات مردم و در راستای توسعه استان و اعتلای کشور تلاش و کوشش فراوان کنید.

وی با بیان اینکه کسب رضایت مردم موجب خشنودی باریتعالی می‌شود افزود: تقویت اطلاعات، دانش و آگاهی به قوانین و مقررات باید همواره مورد توجه مدیران باشد و بدیهی است، برگزاری دوره‌های آموزشی در این راستا موثر است.

استاندار بوشهر یادآور شد: مدیریت و اجرای کارها بر اساس قانون و دستورالعمل، موجب تقویت اعتماد و تسهیل درامور می‌شود و هیچ مدیر و کارشناسی نباید خودش را بی نیاز از بروزرسانی دانش خود نسبت به قانون و مقررات و دستورالعمل‌ها بداند.

زارع بر افزایش و تقویت دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزشی برای کارکنان و مدیران تاکید کرد و افزود: ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی، مورد تاکید قرار دارد و بدون تردید، برگزاری دوره‌های آموزشی، گامی در تحقق این مهم است.