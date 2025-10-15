به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با اشاره به وضعیت نابینایان و کمبینایان استان گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۲۶ نفر از افراد دارای معلولیت بینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان قرار دارند و این سازمان با سنجش دقیق نیازهای این قشر، خدمات خود را متناسب با نیازهای روز آنان گسترش میدهد.
وی افزود: نابینایان و کمبینایان با چالشهایی نظیر کمبود امکانات و زیرساختهای مناسب، فقدان شناخت کافی جامعه از توانمندیهایشان و محدودیت دسترسی به خدمات مواجه هستند که نیازمند توجه ویژهای است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان ضمن تشریح اهمیت روز جهانی عصای سفید گفت: این روز به منظور حمایت و خدمترسانی به افراد دارای نیازهای خاص به نام عصای سفید نامگذاری شده است؛ عصایی که نماد حمایت و توانمندیهای نابینایان و کمبینایان به شمار میرود و توجه به نیازهای آنان را برجسته میسازد.
کرمی به اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی در حوزه بینایی اشاره کرد و افزود: از جمله برنامههای مهم ما برگزاری کلاسهای آموزشی و اجرای طرحهای پیشگیری همچون طرح تنبلی چشم است که از سال ۱۳۷۵ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به اجرا درآمده است. هدف این طرح، شناسایی زودهنگام موارد نیازمند مداخله است.
وی ادامه داد: در سال گذشته، نزدیک به ۴۶ هزار کودک سه تا شش ساله تحت پوشش بهزیستی استان زنجان با پوشش ۸۵ درصدی غربالگری شدند که از این میان، حدود ۱۶۰۰ نفر نیازمند مداخلات پیشگیرانه تشخیص داده شدند.
کرمی همچنین درباره فعالیتهای تشخیص معلولیت افزود: سازمان بهزیستی با تشکیل پرونده، تشخیص و تعیین نوع و شدت معلولیت، افراد را پس از تأیید کمیسیون مربوطه وارد چرخه حمایتی میکند.
وی افزود: کمکهای توانبخشی، مناسبسازی محیط زندگی و تأمین هزینههای خدمات آموزشی و تحصیلی از دیگر اقدامات سازمان بهزیستی در حمایت از نابینایان و کمبینایان است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به توانمندیهای این افراد در عرصههای مختلف گفت: بسیاری از نابینایان و کمبینایان در حوزههای تحصیلی، ورزشی و فرهنگی دارای استعدادهای درخشان هستند که با فراهم شدن شرایط مناسب، میتوانند موفقیتهای بزرگی را رقم بزنند.
