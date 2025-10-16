سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت عادی و روان است و در معابر خلوت صبحگاهی، حرکت خودروها به آسانی انجام پذیرفت.

وی افزود: اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود؛: رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ در سرعت‌های بالا، راننده از ارائه واکنش مناسب به هنگام مواجهه با خطر ناتوان خواهد بود.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که رعایت سرعت مجاز و راندن خودرو متناسب با شرایط محیطی، بجز ایمنی ترافیک؛ مزایای دیگری همچون در اختیار داشتن زمان کافی برای آگاهی از خطرات احتمالی و ارائه واکنش مناسب نسبت به آنها، کنترل مناسب وسیله نقلیه در صورت پیش بینی بروز تصادف، کمتر بودن مسافت توقف و در نتیجه جلوگیری از برخورد و یا کاهش شدت برخورد را نیز به همراه دارد.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه افزود: حرکت بین خطوط ترافیکی در حین رانندگی و رعایت قوانین مرتبط با سرعت و رعایت سرعت مجاز از دیگر مصادیق حقوق شهروندی است؛ رعایت این موضوع باعث نظم و ساماندهی ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا می‌شود.