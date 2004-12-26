  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك :

ترافيك تهران قابل حل است

مهندس كامران حاج نصرالهي مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران يكي از اساس ترين مشكلات موجود در سطح شهر را عدم وجود مديريت واحد دانست و معضل ترافيك تهران را قابل حل اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران ، مهندس كامران حاج نصرالهي افزود:  در حال حاضر حدود 27 ارگان درگير مشكل  ترايك هستند و شهرداري تهران با توجه به امكانات، قوانين و ناهماهنگي هاي موجود ، نهايت تلاش خود را در جهت حل معضلات شهري به كار گرفته است.

وي با اشاره به مسائل مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك تهران به عنوان يكي از وظايف سازمان ترافيك ، تصريح كرد: بحث ترافيك شامل چند بخش مجزا مي باشد كه راهنمايي و رانندگي در بخش اجراي مقررات ، معاونت فني و عمراني شهرداري در بخش اجراي طرح هايي چون بزرگراه سازي و تقاطع هاي غيرهمسطح و حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك در بخش اصلاحات هندسي و مديريت ترافيك عهده دار مسئوليت هستند.

کد مطلب 142522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها