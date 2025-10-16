پزشکیان: باید از جهان بیاموزیم و برای ایران کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه در جمع مدیران کل آموزش و پرورش کشور در حاشیه بیست‌وهفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مدیریت در موفقیت یا شکست نظام آموزشی گفت: در علم مدیریت، ۹۰ درصد پیشرفت یا شکست هر سازمان به عملکرد مدیریت بازمی‌گردد. اگر در امور موفقیت حاصل شود، نتیجه مدیریت صحیح است و اگر ناکامی رخ دهد، ریشه در ضعف مدیریت دارد.

مدیران ارشد باور داشته باشند که باید بهترین‌ها را بسازند

وی در توضیح تجربه مدیریتی خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مدیران ارشد باید باور داشته باشند می‌توانند بهترین‌ها را بسازند و این موضوع به نگرش و نوع نگاه آنان وابسته است. مدیر باید بتواند افق را ببیند و برای رسیدن به آن راه بیابد.

پزشکیان سپس خطاب به مدیران آموزش‌وپرورش افزود: قدم نخست برای تحول در آموزش از شما آغاز می‌شود. اگر قبله و چشم‌انداز را ببینید، راه رسیدن را نیز پیدا خواهید کرد. اما اگر تنها به دولت تکیه کنید، تا پنجاه سال دیگر هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد. اگر به مردم و توان خودتان متکی شوید، می‌توانید هر کاری انجام دهید.

اگر فرزندان ما خوب آموزش نمی‌بینند، مقصر خود ما هستیم

وی با انتقاد از ضعف در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان گفت: اگر فرزندان ما خوب آموزش نمی‌بینند، مقصر خود ما هستیم. مگر رهبر انقلاب نفرموده‌اند که باید الهام‌بخش و بهترین باشیم؟ برای رسیدن به این هدف باید از خودمان آغاز کنیم. رفتار و پیگیری شما درسی برای مدیران بعدی و مردم است؛ با نگاه درست، رفتار درست شکل می‌گیرد و رفتار درست در نهایت به باور تبدیل می‌شود.

رئیس‌جمهور در فرازی از سخنانش خاطرنشان کرد: ما روی طلا خوابیده‌ایم، اما گرسنه‌ایم؛ مقصر ما هستیم نه آمریکا. اینکه فرزندان ما به فکر مهاجرت باشند، حاصل کم‌ظرفیتی خود ماست. رفتن برای یادگیری کار بدی نیست، اما نماندن و بازنگشتن برای خدمت، فاجعه است. آنان باید بروند، بیاموزند و برای این آب‌وخاک کار کنند.

مردم به صداقت مدیران اعتماد می‌کنند نه به شعار

پزشکیان تأکید کرد: مردم نمی‌پذیرند اگر فقط حرف بزنیم و در عمل کار دیگری کنیم. باید رفتارمان همان چیزی باشد که می‌گوئیم. مردم به صداقت مدیران اعتماد می‌کنند نه به شعار.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۱۶ گفت: جامعه‌ای که در حضور انسان متقی باشد، بی‌آب نمی‌ماند. اگر مشکلی وجود دارد، پیش از آنکه دیگران را مقصر بدانیم، باید در خودمان جست‌وجو کنیم. مدیران باید این روحیه را در وجود خود و سپس در فرزندان جامعه ایجاد کنند.

پزشکیان افزود: نباید روند فعلی را بپذیریم. باید زمینه رقابت در جهت کیفیت، خدمت و اثرگذاری را برای دانش‌آموزان فراهم کرد. مردم رفتار ما را می‌بینند؛ اگر فقط حرف‌های خوب بزنیم اما در عمل خلاف آن رفتار کنیم، اعتماد از بین می‌رود.

نباید مقابل مشکلات تسلیم شویم

رئیس‌جمهور خطاب به مدیران گفت: اگر راهی که انتخاب کرده‌ایم به بن‌بست رسید، باید آلترناتیوهای دیگر را در ذهن پرورش دهیم. نباید علیه مشکل تسلیم شویم. اگر دولت پول نداشت، آیا باید شکست را پذیرفت؟ نه، چون راه‌های دیگری هم هست؛ باید به هر طریق ممکن به هدف رسید.

وی تأکید کرد: مردم باید باور کنند هدف ما خدمت به آنان است نه حاکمیت. باید با باور و صداقت نشان دهیم که خدمتگذاریم، نه شعاردهنده. پزشکیان افزود: از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسم؛ از اختلافات داخلی می‌ترسم، زیرا اگر همدل باشیم، بر همه مشکلات فائق می‌آییم اما اگر دچار تفرقه شویم، خودمان خود را فرو می‌پاشیم.

مدیران باید خود وارد میدان شوند و بسازند

رئیس جمهور یادآور شد: مدیران نباید تنها چشم به سازمان نوسازی بدوزند، بلکه باید خود وارد میدان شوند و بسازند؛ با مردم بسازند، کلاس‌ها و روش‌ها را اصلاح کنند و برنامه تازه بیافرینند. هر زمان احساس کنیم در جای حقیقی خود نیستیم و بخواهیم تغییر کنیم، همان لحظه شب قدر است، لحظه فرج و تولد دوباره در مدیریت و دیدگاه.

پزشکیان با تأکید بر اینکه نباید «قدر امروز» را پذیرفت، گفت: شأن ما این نیست که دیگران در کشورهای دیگر فرزندانشان را با کیفیت بالا آموزش دهند و ما نتوانیم چنین کنیم. نباید نسل‌هایی تربیت کنیم که هم خودباخته و فریب‌خورده‌اند و هم مدعی. ما باید نسل سازنده بیافرینیم؛ مدیران، خیرین و مردم با وحدت می‌توانند این تغییر را رقم بزنند.