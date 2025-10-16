به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح پنجشنبه در نشست مدیران کل آموزشوپرورش کشور که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به نقش بیمانند مشارکت مردمی در تحولات آموزشی استان اظهار داشت: مردم، ریشه و تکیهگاه عدالت آموزشی در اصفهان هستند و تجربه نشان داده است هر جا مردم به میدان آمدهاند، شیرینترین نتایج حاصل شده است.
وی گفت: در دهه مبارک فجر سال گذشته بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پروژه آموزشی در استان افتتاح شد و در هفته دولت امسال نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر به بهرهبرداری رسید، اما ارزشمندترین و تأثیرگذارترین طرحها، آنهایی هستند که به دست مردم ساخته شدهاند.
استاندار افزود: در مناطقی مانند خاتونآباد، مشارکت مردمی به سطحی چشمگیر رسیده است؛ مردمی که گاه با سفرهای ساده و حتی خالی شب را به صبح میرسانند، اما برای ساخت مدرسهای در محل زندگی خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. این باور، نشاندهنده تغییر نگاه عمیق از انتظار دولت به اتکای توان خود مردم در حل مسائل اجتماعی است.
وی ادامه داد: این نگرش، اساس مدیریت توسعه آموزش در استان اصفهان است؛ زیرا وقتی مردم با هر سطح توان و مهارت وارد حرکت آموزشی میشوند، عدالت واقعی شکل میگیرد. استاندار اصفهان تصریح کرد مشارکت اجتماعی نه تنها مدرسه میسازد، بلکه حس تعلق، انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل را در جامعه تقویت میکند.
جمالینژاد با اشاره به پیشتازی استان در تشکیل شورای آموزشوپرورش گفت: اصفهان در این شاخص، رتبه نخست کشور را داراست و تمام اقدامات در هماهنگی کامل با سیاستهای دولت و وزارت آموزشوپرورش انجام میشود. به گفته او، نظام مسائل آموزشی استان شناسایی و اولویتبندی شده و تقسیم کار دقیق میان دستگاهها و نهادهای اجرایی تعریف شده است.
وی اضافه کرد: جلسات نهضت عدالت آموزشی نیز به صورت منظم برگزار میشود و اکنون بیش از یک هزار گروه مردمی و داوطلب در این نهضت فعال هستند. شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در سراسر استان نیز نقش پررنگی در ساخت مدارس بر عهده دارند.
استاندار اصفهان با اشاره به نتایج ملموس این حرکت همدلانه، گفت: ساماندهی مدارس پیشساخته و کانکسی، حذف کامل مدارس سنگی در شهرستانهایی مانند نائین، افزایش سرانه فضای آموزشی و کاهش تراکم دانشآموزان از جمله ثمرات آن است. بر اساس گزارشهای رسمی، تراکم دانشآموزی در مدارس ابتدایی استان ۵۰ درصد و در مدارس متوسطه ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی ابراز کرد: نگاه استان به توسعه آموزشی، چندمنظوره و ترکیبی است و در کنار ساخت مدارس مردمی، طرحهایی همچون نصب سلولهای خورشیدی، هوشمندسازی فضاهای آموزشی و بهینهسازی مصرف انرژی نیز اجرا میشود.
استاندار اصفهان این نهضت را دستاورد باور به توان مردم دانست و گفت: هر جا مردم پیشقدم شدند، عدالت آموزشی به معنای واقعی شکل گرفت و برای آینده فرزندان این سرزمین افق روشنتری گشوده شد.
