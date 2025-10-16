هشدار گردوخاک در خوزستان؛ غبار صبحگاهی مهمان شهرهای پرجمعیت

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این ایام، پدیده غالب در شهرهای پرجمعیت استان، غبار صبحگاهی خواهد بود که میتواند دید افقی را کاهش دهد و بر کیفیت هوا تأثیر بگذارد.
سبزهزاری با اشاره به شرایط باد در روزهای آینده گفت: از فردا تا روز دوشنبه، بهویژه در بعدازظهر شنبه، وزش باد در بخشهای شمالغربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود؛ بنابراین احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی همچنین درباره وضعیت خلیج فارس اظهار کرد: شمال خلیج فارس در روز شنبه مواج خواهد بود و توصیه میشود شناورهای سبک با احتیاط بیشتری تردد کنند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان گفت: تا روز یکشنبه تغییر محسوسی در دمای هوا انتظار نمیرود. در شبانهروز گذشته، رامشیر با دمای ۳۹.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۱.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شدهاند. اهواز نیز در همین بازه زمانی به بیشینه دمای ۳۸.۶ و کمینه دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
