محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، برخاستن گردوخاک موقتی و محلی در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود: طی فردا و پسفردا نیز سرعت وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اوایل روز یکشنبه، شمال خلیج فارس مواج پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: تا روز یکشنبه روند افزایش یک تا سه درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
سبزهزاری درباره دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته بیان کرد: شوش، رامشیر و امیدیه با دمای ۴۴.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و دهدز دزپارت با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی گفت: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۵ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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