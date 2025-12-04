کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ عدد کارت بانکی در یکی از خبازیهای این شهرستان خبر داد؛ موضوعی که در جریان فعالیتها و بازرسیهای مستمر کارگروه نظارت بر خبازیها به آن دست یافتهاند.
وی افزود: این تعداد کارت بانکی در یک واحد نانوایی بهصورت غیرقانونی نگهداری میشده و مأموران نظارت پس از مشاهده موارد مشکوک، نسبت به جمعآوری و ضبط آنها اقدام کردهاند.
کریمی با اشاره به اینکه برخورد قانونی با این نانوایی متخلف در دستور کار قرار گرفته، افزود: صاحبان کارتهای بانکی نیز که کارت خود را در اختیار متخلفین قرار دادهاند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
وی تأکید کرد: نگهداری و استفاده از کارتهای بانکی دیگران در چرخه خرید نان، نوعی تخلف آشکار است و موجب اختلال در نظام توزیع نان و یارانهها میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با ابراز نگرانی از افزایش چنین تخلفاتی، از شهروندان خواست در هیچ شرایطی کارت بانکی خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کنند.
وی همچنین یادآور شد که نظارت بر خبازیها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و کارگروه نظارت، تخلفات مربوط به سهمیه آرد، فروش نان و استفاده از کارتهای بانکی را با حساسیت بالا پیگیری خواهد کرد.
