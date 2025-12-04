  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

کشف بیش از ۱۰۰ کارت بانکی در یکی از خبازی‌های کرمانشاه

کشف بیش از ۱۰۰ کارت بانکی در یکی از خبازی‌های کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در جریان بازرسی‌های کارگروه نظارت بر خبازی‌ها، بیش از ۱۰۰ عدد کارت بانکی از یک واحد نانوایی کشف و ضبط شد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ عدد کارت بانکی در یکی از خبازی‌های این شهرستان خبر داد؛ موضوعی که در جریان فعالیت‌ها و بازرسی‌های مستمر کارگروه نظارت بر خبازی‌ها به آن دست یافته‌اند.

وی افزود: این تعداد کارت بانکی در یک واحد نانوایی به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شده و مأموران نظارت پس از مشاهده موارد مشکوک، نسبت به جمع‌آوری و ضبط آن‌ها اقدام کرده‌اند.

کریمی با اشاره به اینکه برخورد قانونی با این نانوایی متخلف در دستور کار قرار گرفته، افزود: صاحبان کارت‌های بانکی نیز که کارت خود را در اختیار متخلفین قرار داده‌اند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

وی تأکید کرد: نگهداری و استفاده از کارت‌های بانکی دیگران در چرخه خرید نان، نوعی تخلف آشکار است و موجب اختلال در نظام توزیع نان و یارانه‌ها می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با ابراز نگرانی از افزایش چنین تخلفاتی، از شهروندان خواست در هیچ شرایطی کارت بانکی خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.

وی همچنین یادآور شد که نظارت بر خبازی‌ها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و کارگروه نظارت، تخلفات مربوط به سهمیه آرد، فروش نان و استفاده از کارت‌های بانکی را با حساسیت بالا پیگیری خواهد کرد.

کد خبر 6677660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • همهمه IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چی میگید شما طرف کارتش و پیش خباز گرو میذاره که حداقل مطمئ از تسویه هزینه نان در طول ماه باشه که حداقل نون خشک و خالی از سر سفره کم نشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها