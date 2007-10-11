19 نانوایی متخلف در سنندج جریمه شدند

رضا نافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در فصل تابستان 19 نانوایی متخلف جریمه شده و به تعدادی نیز اخطار داده شده است.

وی ادامه داد: در طول این سه ماه، هشت هزار و 600 بارزسی از خبازی های شهر سنندج انجام شده است که این بازرسی ها به صورت موردی بر اساس گزارش های مردمی صورت گرفته است.

نافعی یادآور شد: بیشتر تخلفات نانوایی های متخلف، کم فروشی و فروش آزاد آرد بوده است که جریمه هایی متناسب با تخلفات آنها برای این قشر تعیین شد.

سرپرست تعزیرات آرد و نان فرمانداری سنندج عدم مرغوبیت نان، عدم رعایت بهداشت بر اساس گزارش های بهداشت محیط، عدم حضور کارفرما در محل خبازی و رعایت نکردن ساعات کار را از دیگر تخلفات صورت گرفته توسط خبازی های متخلف ذکر کرد.

سنندج در حال حاضر دارای 400 خبازی شهری است.