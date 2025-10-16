زارعی: ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارائه تسهیلات در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مختلفی برای پرداخت تسهیلات در دستور کار است.

وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بیان کرد: هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده بود که تاکنون هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درخواست توسط متقاضیان ضورت گرفته است.

وی با اشاره به پرداخت ۳۷ درصد از اعتبارت پیش بینی شده به متقاضیان، خاطرنشان کرد: ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده و باید برای تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات اقدامات لازم انجام شود.

زارعی از پایان زمان پرداخت تسهیلات تا سه ماه آینده خبر داد و اضافه کرد: باید تلاش کنیم که حداکثر استفاده را از این تسهیلات داشته باشیم.