تعهد آذربایجان شرقی به دولت برای ایجاد 100 هزار شغل

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران صندوق مهر امام رضا استان، گفت: تعهد استان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 42 هزار شغل بود که به جهت عملکرد مطلوب در این زمینه، دولت برای سال آینده تعهد ایجاد 100 هزار شغل را برای استان پیش‌بینی کرده است.

بیگی با بیان این که آذربایجان شرقی قابلیت عمل به این تعهد را دارد، افزود: صندوق مهر با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند بخش قابل توجهی از این تعهد را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به پایگاه مردمی دولت در میان اقشار محروم و کم‌توان اظهار داشت: در اوایل دولت نهم ضرورت داشت که برخی مشکلات مقطعی مردم به صورت ضربتی حل شده و کارهای اولیه برای توانمندسازی این قشر محروم جامعه صورت گیرد.

بیگی اضافه کرد: اکنون از این مرحله عبور کرده‌ایم و صندوق مهر باید با مشاوره به جوانان متقاضی تسهیلات، سرمایه‌ها را به سوی توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی سوق دهد.

وی با اظهار این که توفیقات دولت در زمینه بهبود معیشت مردم در نتیجه اقدامات زیرساختی هر سال بیشتر از قبل افزایش می‌یابد، گفت: صندوق مهر می‌تواند با تدابیری که دولت از محل صندوق توسعه ملی و همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها اندیشیده باعث هم‌افزایی بخش‌های اقتصادی و در نتیجه توانمندسازی اقشار محروم جامعه شود.

استاندار آذربایجان شرقی صندوق مهر امام رضا (ع) را از نخستین برکات دولت عدالت‌محور دولت نهم و دهم عنوان کرد و گفت: ضرورتی که رئیس جمهور به واسطه تجربه ارتباط با اقشار کم‌توان و ناتوان جامعه در پست‌های مختلف احساس می‌کرد موجب تشکیل این نهاد شد.

وی با بیان این که صندوق مهر ریشه اعتقادی دارد و به همین جهت ماندگار است بیان داشت: صندوق مهر با تفکر نهادی و خارج از چارچوب‌های مرسوم اداری و تشریفاتی فعالیت می‌کند و پویایی و جوان بودن این مجموعه موجب می‌شود که با کمترین هزینه بیشترین کارآیی را داشته باشد.

بیگی با اشاره به توصیه رئیس جمهور به عدم غفلت از مشکلات روزمره مردم، از صندوق مهر امام رضا (ع) به عنوان فرصتی برای عمل به این سفارش یاد کرد.

وی با تقدیر از عملکرد مطلوب مدیران صندوق مهر استان در سال 89 و به ویژه حضور مستمر در دیدارهای مردمی خاطرنشان کرد: به خاطر ندارم در دیدارهای مردمی شکایتی از صندوق مهر مطرح شده باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اعلام این که بودجه عمرانی کشور از رهگذر هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال‌های قبل دو برابر شده است، گفت: این میزان افزایش به علاوه اعتبار 30 هزار میلیارد تومانی که از محل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده فرصتی طلایی برای توسعه اشتغال ایجاد کرده است.

بیگی تصریح کرد: مدیریت مناسب حجم بزرگ نقدینگی که به واسطه برخی اقدامات دولت از قبیل اعطای تسهیلات صندوق مهر، پرداخت یارانه‌های نقدی و توزیع سود سهام عدالت ایجاد شده نشانه توانمندی و قابلیت دولت در اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی است.

وی افزود: رونق اقتصادی که با برنامه‌های کارشناسی‌شده دولت پیش‌بینی می‌شود بسیار روشن و دلگرم‌کننده است.

پرداخت 38 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در صندوق مهر آذربایجان شرقی

همچنین مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) آذربایجان شرقی در این دیدار از پرداخت 38 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در استان در سال جاری خبر داد و گفت: این مبلغ در قالب هشت هزار و سه فقره تسهیلات با کارمزد چهار درصد به متقاضیان اعطا شده است.

علی زارعی وجه تمایز صندوق مهر با دیگر موسسات مالی را نظارت بر تسهیلات اعطایی عنوان کرد و افزود: متقاضیان باید تعهد بدهند که تسهیلات اعطایی را صرف ایجاد اشتغال خواهند کرد؛ در غیر این صورت علاوه بر جریمه، باید مبلغ دریافتی را یک‌جا به صندوق عودت دهند.

وی با بیان این که در دیدارهای مردمی استاندار، 284 نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به صندوق مهر معرفی شده‌اند اعلام کرد: به 80 درصد از این افراد تسهیلات پرداخت شده است.

زارعی همچنین از پرداخت 88 میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال روستایی خبر داد و گفت: هزار و 509 نفر از جوانان روستایی استان این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی با تشکر از فرمانداران و مدیران بانک‌های عامل استان گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان در راستای حمایت از قالیبافان 20 میلیارد تومان اعتبار تصویب شد که 17 میلیارد تومان آن از منابع داخلی صندوق و بانک‌های عامل پرداخت شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان از پرداخت چهار میلیارد تومان یارانه بنگاه‌های کوچک تولیدی خبر داد و گفت: در این زمینه هیچ پرونده اقدام نشده‌ای وجود ندارد.