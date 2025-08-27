۹۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی استان بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر چهارشنبه با گرامیداشت هفته دولت در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های بخش خصوصی و کمک به اجرای طرح‌ها توسط فعالان اقتصادی استان گفت: مجموع اعتباری که برای پرداخت تسهیلات طرح‌های بخش خصوصی و فعالین بخش تولیدی و خدماتی در اختیار استان بوده بالغ بر ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیارد آن توسط همکاران شبکه بانکی و توسط بانک‌های عامل پرداخت شده پرداخت و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر بیان کرد: همانطور که سرمایه گذاران نیز مستحضر هستند فرصت پرداخت این تسهیلات تا محدوده یک سال از زمان واریز این سهمیه به حساب بانک‌های عامل است که برای مثال بعضی از دستگاه‌ها تا آبان و برخی تا اسفند امسال فرصت پرداخت تسهیلات را دارند که با توجه به مجموعه اقداماتی که دستگاه‌های ذیربط انجام داده و فعالیت‌های کمیته و کمیسیون‌های مربوطه، به بحث‌های کارشناسی در حال انجام است که با راهبری استاندار محترم و همکاران حوزه معاونت اقتصادی استانداری و تلاش مدیران و فعالین بخش خصوصی بتونیم از این ظرفیت به نحوه احسن استفاده کنیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه تا کنون بیش از ۳۰ درصد سهم امسال را تا به امروز پرداخت گردیده افزود: پیش بینی می‌شود مابقی تسهیلات مانده نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات خرد افزود: بیش از ۲,۴۳۰ میلیارد تومان مجموعه سهم استان بوشهر بوده است که از این رقم ۱,۶۰۰ میلیارد تومان آن به پرداخت شده است که عمده این تسهیلات که در اصطلاح اجزای سه و چهار نامگذاری می‌شود در قالب رقم‌های خرد بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در قالب کمک به تولید و بهبود فضای کسب و کار خانوارهای شهری و روستایی عمدتاً روستایی و عشایری پرداخت شده است.

رسول زارعی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از این اعتبارات به منظور اجرای پنل‌های خورشیدی در مناطق عمدتاً روستایی در صورتی که متقاضی وجود داشته باشد و یا در مناطقی همچون شهرهای کوچک مورد استفاده قرار گرفته است که از این ظرفیت استفاده شده تا امسال هم به همین شکل با همین اولویت بندی عمل خواهد شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یادآور شد: بخش زیادی از اعتبارات سال گذشته و امسال که در حال پرداخت است با اولویت طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی در حال اجرا بوده و دارای پیشرفت فیزیکی بالاتری هستند تعلق گرفته است که در مدت زمان کوتاه به چرخه‌ی تولید و بهره برداری برسند که نتیجه آن تولید و تزریق تولیدات به جامعه و در حقیقت کمک به وضعیت اقتصادی که نتیجه آن اشتغال زایی بهتر و مناسب‌تری همراه داشته باشد.