نفرات برتر کشتی کارگران لرستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر کشتی کارگران استان لرستان برای حضور در مسابقات انتخابی کشتی کارگران کشور مشخص شدند.

در پایان رقابت‌های انتخابی کشتی کارگران لرستان که به میزبانی شهرستان ازنا برگزار شد، نفرات برتر هر وزن برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی کارگران کشور مشخص شدند.

این مسابقات با حضور ۶۵ کشتی‌گیر کارگر از شهرهای مختلف استان و در ۱۰ وزن برگزار شد.

در پایان این مسابقات که باهمت انجمن کشتی هیئت ورزش کارگری استان و همکاری هیئت کشتی شهرستان ازنا برگزار شد، نفرات برتر هر وزن به ترتیب زیر مشخص شدند:

۵۷ کیلو میلاد پاپی

۶۱ کیلو محمدامین صلواتی

۶۵ کیلو هادی حضرتی

۷۰ کیلو حسین سرلک

۷۴ کیلو حسین شجاعی

۷۹ کیلو احمد دولت شاه

۸۶ کیلو غلام سالاروند

۹۲ کیلو علی بیرانوند

۹۷ کیلو وحید یوسف‌وند

۱۲۰ کیلو یاسین نامداری

در رده‌بندی نهایی این مسابقات شهرستان‌های دورود، خرم‌آباد و ازنا به ترتیب اول تا سوم شدند.