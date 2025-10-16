به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ نمایش «روایت‌های جسته گریخته» به نویسندگی مزدک صالحی، کارگردانی سمیه آباده و تهیه کنندگی آرزو لطفی از روز چهارشنبه ۲۳ مهر در تماشاخانه طهران روی صحنه رفت.

در این اثر که آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا مجری طرح آن است، هنرمندانی چون محمد یاسین احمدی، محمد رادین محمدی، ارسلان حق دان، ماهور شعبانی، گندم شعبانی، هانا نعمتی، اهورا خدادادی، آرسین سعیدی، مسیحا شاه محمدی، شمیم نوری، رها احمدپور، عرشین مقدم، محسن و حسین قراباغی، ترنم بیات، هانا ذاکری پور، هیلا سادات هزاوه، هیلا حسن زاده، یاس قاسم آبادی و دلسا محمدی روی صحنه رفتند.

در خلاصه داستان نمایش «روایت‌های جسته گریخته» آمده است: روایت‌هایی از چهار یتیم خانه کودکانی که حسرت زندگی عادی را دارند و حتی تعدادی نمی‌دانند قبل یتیم خانه کجا بودند.

از دیگری عوامل این اثر می‌توان به دستیار کارگردان: نازنین نعیمی، مدیر تولید: آرمین اقراری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس: پریسا لطفی، مدیر اجرایی: سپیده میرزا حسینی، مدیر صحنه: بشیر اله‌وردی و شایان الله‌وردی، طراح پوستر: فرشته علی جانی و رضوانه صدری، اتاق فرمان: پریسا لطفی و سارا عابدی اشاره کرد.

علاقمندان جهت تهیه بلیت و تماشای این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه کنند.