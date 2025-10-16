  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

دوچرخه سواری پزشکیان در اصفهان

اصفهان -رئیس جمهور مسیر سلامت را در سفر به اصفهان رکاب زد.

