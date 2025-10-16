به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه نشست هم‌اندیشی ایجاد دو مرکز آموزشی حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان الیگودرز برگزار شد. ️

در این نشست که با موضوع معرفی کامل حوزه معارف اسلام ناب و بیان مأموریت‌های این حوزه معارفی برگزار شد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی الیگودرز، مسئولان حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، مسئول فرهنگی دانشگاه‌ها، مسئولان آموزش‌وپرورش و معاونت تعلیم‌وتربیت سپاه و برخی از تشکل‌های فعال فرهنگی و مسئول آموزش و حوزه معارف اسلام ناب اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان حضور داشتند.

هدف از این جلسه فعال‌سازی مرکز خواهران و برادران حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان الیگودرز بود که جز سه شهرستان پیش‌گام استان در رابطه است.