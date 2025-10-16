  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

۲ مرکز آموزشی حوزه معارف اسلام ناب در الیگودرز ایجاد می‌شوند

خرم‌آباد - دو مرکز آموزشی حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان الیگودرز ایجاد می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه نشست هم‌اندیشی ایجاد دو مرکز آموزشی حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان الیگودرز برگزار شد. ️

در این نشست که با موضوع معرفی کامل حوزه معارف اسلام ناب و بیان مأموریت‌های این حوزه معارفی برگزار شد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی الیگودرز، مسئولان حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، مسئول فرهنگی دانشگاه‌ها، مسئولان آموزش‌وپرورش و معاونت تعلیم‌وتربیت سپاه و برخی از تشکل‌های فعال فرهنگی و مسئول آموزش و حوزه معارف اسلام ناب اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان حضور داشتند.

هدف از این جلسه فعال‌سازی مرکز خواهران و برادران حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان الیگودرز بود که جز سه شهرستان پیش‌گام استان در رابطه است.

