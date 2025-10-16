فرمانده سپاه استان بوشهر: برای محرومیت زدایی در کنار کمیته امداد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ضمن تقدیر از اقدامات خوب نهاد انقلابی کمیته امداد در خدمت رسانی به محرومان گفت: این نهاد مقدس از زمان تأسیس تا کنون منشأ خدمات ارزنده و زیادی در بهبود نسبی وضعیت نیازمندان و محرومان جامعه بوده است و ضروری است همه ارگان‌ها از جمله سپاه انقلاب اسلامی این نهاد را همکاری و تقویت نمایند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه تصریح کرد: حجم فعالیت‌ها و تنوع کارهایی که کمیته امداد در بحث خدمت رسانی در سطح جامعه انجام می‌دهد بسیار متفاوت‌تر از گذشته است و این نهاد از دو دهه اخیر در کنار رفع نیازهای معیشتی، یک مأموریت جدید که همان توانمندسازی محرومان است را دنبال می‌کند که بسیار ارزشمند است.

سردار خرمدل با تاکید بر اینکه در امر خدمت رسانی به مردم و محرومان، تاکید کرد: سپاه استان با تمام ظرفیت و توان برای محرومیت زدایی از جامعه در کنار این نهاد کمیته امداد خواهد بود و برنامه‌های خوبی را در دستور کار خواهد داشت.

وی مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی را در زمینه مسکن محرومان، اشتغال، درمان، تأمین لوازم ضروری، ازدواج و تأمین جهیزیه نیازمندان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با امید و توکل بر خدا در راستای کمک به نیازمندان اقداماتی اساسی صورت گیرد.