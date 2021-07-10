به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز غضنفری عصر شنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: کمک به نیازمندان و تلاش در راستای کاهش فقر در جامعه یک وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به نقش مهم کمیته امداد در مقابله با فقر بیان کرد: همه دستگاه‌های خدمات رسان وظیفه دارند در کنار کمیته امداد در راستای کاهش فقر مادی و فرهنگی تلاش کنند.

مدیر اداره مدیران و هادیان سیاسی کل سپاه ادامه داد: کمیته امداد از نخستین نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب با هدف حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر به فرمان امام راحل (ره) تشکیل شد.

وی افزود: کمک به نیازمندان و فقرا از دغدغه‌ها و تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود و به همین جهت با پیروزی انقلاب دستور به تأسیس این نهاد مردمی را برای یاری رساندن به محرومان داد.

غضنفری خاطر نشان کرد: کاری که نهاد مقدس مقدس کمیته امداد انجام می‌دهد مصداق بارز یک حرکت توأم با همت بلند است که بیش از همه از برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده آن نشأت می‌گیرد.

وی خدمت در کمیته امداد را یک نعمت و لطف بزرگ الهی برای کارکنان این نهاد خدوم برشمرد و گفت: خدمت در نهاد مقدس کمیته امداد با بسیاری از دستگاه‌های اداری دیگر تفاوت دارد در این نهاد فعالیت‌ها با شور، عشق و انگیزه خدمت به مستضعفان و محرومان جامعه همراه است که این خود در نزد خداوند متعال دارای اجر و پاداش بزرگ معنوی است.

مدیر اداره مدیران و هادیان سیاسی کل سپاه با اشاره به فعالیت‌های خوب کمیته امداد در خدمات رسانی به جامعه هدف خود گفت: از سال‌های گذشته تا کنون روش‌های نوینی را از سوی کمیته امداد برای مبارزه با فقر و خود کفایی اقتصادی نیازمندان جامعه شاهد هستیم که جای تقدیر دارد.

وی، بالاترین سرمایه هر جامعه را مردم آن جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: هر اندازه که ما این دغدغه این سرمایه‌های اجتماعی را داشته باشیم و به آنها خدمت کنیم، بی شک فردا شاهد پیشرفت و موفقیت‌های چشمگیری خواهیم بود.