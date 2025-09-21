به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهرشامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مرزی گمیشان با اشاره به چالش‌های بیکاری بالا در گمیشان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های ویژه از جمله مجتمع میگو، بافت سنتی، جاذبه‌های گردشگری، دیوار دفاعی گرگان و پتانسیل معادن، غلات و صنایع چوب یک ضرورت است.

وی از تدوین نقشه راه اشتغال پایدار در گمیشان خبر داد و افزود: تسهیلات بانکی به طرح‌های زنجیره‌ای اختصاص پیدا می‌کند تا تأمین مالی از مرحله تولید تا عرضه بازار تضمین شود.

به گفته معاون اقتصادی استاندار گلستان، سیاست اصلی استان شامل ایجاد مشاغل جدید، حفظ اشتغال فعلی و تقویت مهارت‌آموزی است.

کیانمهر در خصوص توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر گفت: این موضوع از اولویت‌ها است و سعی داریم برنامه با توسعه تعاونی‌ها و صندوق‌های محلی، مشارکت مردم را افزایش دهیم تا اقتصاد گمیشان بیش از پیش مردمی و پایدار شود و حتی بخشی از مشاغل به داخل خانه‌ها منتقل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین مشکلاتی مانند خشکسالی‌های پی‌درپی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی را از موانع توسعه اقتصادی گمیشان برشمرد.

وی از فرماندار شهرستان خواست تا با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری، شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان در گمیشان فراهم کند.