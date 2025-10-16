برگزاری رویداد روایت پیشرفت «نوآوین» در دو شهرستان خراسان جنوبی

حجتالاسلام امید هادیان مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رویداد «روایت پیشرفت» در قالب نوآوین با هدف ترویج جهاد تبیین و روایتگری رسانهای در میان نوجوانان نوآوینی، در تاریخ ۲۴ مهرماه در دو شهرستان طبس و سربیشه برگزار شد.
مسئول قرارگاه نوجوانه خراسان جنوبی گفت: این رویداد به عنوان پیش مقدمهای برای رویداد استانی طراحی شده است و به دنبال شناسایی و حمایت از استعدادهای نوجوانان رسانهای در سطح شهرستانها است.
هادیان مهر بیان کرد: در این رویداد، نوجوانان رسانهای به رقابت پرداختند و ایدهها و پروژههای خود را در زمینههای مختلف از جمله فناوری، هنر، و رسانه ارائه کردند.
وی ادامه داد: این برنامه فرصتی مناسب برای نوجوانان فراهم کرد تا با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند و از تجربیات یکدیگر بهرهمند شوند و همچنین، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان حوزههای مختلف برگزار شد تا به ارتقاء مهارتهای نوجوانان کمک کند.
مسئول قرارگاه نوجوانه خراسان جنوبی همچنین به اهمیت این رویداد در پرورش استعدادهای نوجوانان اشاره کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با برگزاری این برنامه به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای رشد و توسعه خلاقیت در میان نوجوانان است.
وی همچنین تأکید کرد که این رویداد میتواند به عنوان یک الگو برای برگزاری رویدادهای مشابه در سایر شهرستانها مورد استفاده قرار گیرد.
هادیان مهر یادآور شد: این رویداد با استقبال خوب نوجوانان این سه شهرستان مواجه شد و امید میرود که با ادامه این روند، شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای نوجوانان در استان خراسان جنوبی باشیم.
نظر شما