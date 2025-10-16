امام جمعه سنندج: اراده مردم کردستان در برابر دشمنان هرگز سست نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پارک نیشتمان سنندج با بیان اینکه تحریکات ظالمانه دشمنان و جنگ ۱۲ روزه نتواست اراده مردم کردستان را متزلزل کند، اظهار کرد: این دیار همواره نشان داده که در برابر مشکلات و تهدیدها ایستاده است و مردم آن با ایمان و همت، از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.
وی کردستان را مرکز علم و عرفان و تمدن دانست و یادآور شد: مردم کردستان همیشه دارای روحیه و اراده قوی و قدردان مسئولان هستند.
ماموستا رستمی همچنین از تلاشهای مسئولین استان کردستان، به ویژه استاندار کردستان و اعضای شورای شهر سنندج، تقدیر کرد و گفت: این پروژهها که به همت مسئولان و مردم در حال شکلگیری است، نمونهای از همدلی و تلاش برای رفاه و پیشرفت استان است.
وی در پایان سخنان خود خطاب به مردم استان کردستان، گفت: بیشک با همت و ارادهای که مردم کردستان دارند، این دیار همچنان مهد علم، تمدن و فرهنگ خواهد بود و انشاءالله همیشه در مسیر تعالی و رشد قرار خواهد گرفت.
پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان، بزرگترین پروژه فضای سبز شهری استان کردستان، عصر پنجشنبه با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان کردستان و مردم شهر سنندج در جنوب این شهر افتتاح شد.
نظر شما