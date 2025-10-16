  1. استانها
دستگیری ۳ سارق و مالخر در سمنان؛ ۱۲ میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سه سارق و مال‌خر در یک عملیات ضربتی در شهر سمنان خبر داد و اعلام کرد: در این عملیات پلیسی، ۱۲میلیارد ریال اموال مسروقه کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی غروب پنجشنبه در حاشیه اجرای عملیات پلیسی در سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دست بررسی قرار گرفت، بیان کرد: تیم تخصصی کارآگاهان تشکیل و کار تحقیقاتی آغاز شد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های فنی و تخصصی پلیسی انجام شدند، افزود: ماحصل آن شناسایی رد پای سارق سابقه دار در سمنان بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه پلیس توانست متهم را طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کند، اظهار داشت: متهم به انجام ۱۴ فقره سرقت منزل و مغازه در سمنان اقرار کرده است.

میر احمدی با بیان اینکه سارق به انجام همدستی به دو مالخر اعتراف داشته است، تصریح کرد: این دو متهم نیز بلافاصله دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

وی از کشف ۱۲ میلیارد ریال اموال مسروقه در انبار این دو مالخر خبر داد و افزود: سارق و دو مالخر به دستور قضائی راهی زندان شدند.

