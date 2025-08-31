انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان؛ ۱۰ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام چهار مأموریت پلیسی طی شبانه روز گذشته خبر داد و ابراز داشت: این رویدادها به دستگیری ۱۰ متخلف در استان سمنان منتهی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین رویدادها اجرای سراسری طرح آرامش در شهر به مدت ۱۲ ساعت در راستای مبارزه با مواد مخدر بوده است، افزود: طی عملیات غافلگیرانه سواری در محور مواصلاتی متوقف و از آن دو کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و چهار نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه در بازرسی تاکسی یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه کشف و ضبط شد، ابراز داشت: سه نفر در این راستا دستگیر شدند.

حسینی با بیان اینکه در مأموریت دیگری کامیونت حاوی کالای قاچاق در محور مواصلاتی شاهرود کشف شد، تصریح کرد: یک هزار و ۵۰۰ قوطی نوشیدنی انرژی زا فاقد مدارک قانونی به ارزش دو میلیارد ریال کشف و متهم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی از دستگیری سارق و مالخر موتورهای کولر در دامغان خبر داد و افزود: متهم به انجام ۱۹ فقره سرقت اعتراف و پنج موتور کولر از مخفیگاه متهم کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عامل سرقت از زائر امام رضا در میامی خبر داد و اضافه کرد: راننده با همدستی فرد دیگری وسایل زائر خارجی را سرقت کرده بودند راننده به جرم خود اقرار و همدست او به استان‌های شمالی متواری شد.