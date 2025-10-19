  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

در پیام سرلشکر پاکپور به حسن‌ المدانی مطرح شد؛

اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوندهای راهبردی با نیروهای مسلح یمن

فرمانده کل سپاه در پیامی خطاب به رئیس ستادکل نیروهای مسلح یمن بر آمادگی کامل سپاه برای تقویت پیوندهای راهبردی با نیروهای مسلح یمن در مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سرلشکر محمد پاکپور به شرح زیر است:

«برادر عالیقدر سرتیپ یوسف حسن المدانی
رئیس مکرم ستاد کل نیروهای مسلح کشور یمن
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شهادت سرافرازانه سردار بزرگ اسلام، سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح یمن و جمعی از یاران وفادار ایشان در حمله جنایت‌بار رژیم تروریست و منحوس صهیونیستی را به ملت مقاوم یمن، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای مسلح یمن و جبهه پرافتخار مقاومت اسلامی تسلیت و تبریک عرض می‌نمایم.

جهاد ماندگار ایشان در دفاع از عزت و تمامیت ارضی یمن و مقابله پیروزمندانه درقبال جنایات دشمن صهیونی، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ مجاهدان یمنی ثبت و ضبط کرد. بی‌شک برکات تدبیر و جهاد مقدس ایشان هرگز از دست نخواهد رفت.

همان‌گونه که در بیانیه نخستین خود با بصیرت و صلابت فرمودید، این شهادت‌ها، عزم یمن قهرمان و سربلند را در مقابله با دشمنان قسم‌خورده امت اسلامی و در ادامه راه مبارزه و دفاع از ظلم ستیزان و حق طلبان عالم به ویژه ملت فلسطین و غزه مظلوم استوارتر و مصمم‌تر می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهدای جبهه مقاومت و آزادی قدس شریف، آمادگی کامل خود را برای تقویت پیوندهای ایمانی و راهبردی با نیروهای مسلح یمن در مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل اعلام می‌دارد.

در همین راستا، با نهایت افتخار و احترام، انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کشور یمن را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. حضور جنابعالی، که خود از فرماندهان برجسته و مجاهدان نستوه مقاومت اسلامی و تاریخ ساز یمن هستید، نویدبخش استمرار راه پرافتخار شهید الغماری و تقویت جبهه مقاومت در برابر دشمنان امت اسلامی خواهد بود.

از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون، عزت، سلامت و پیروزی در این سنگر خطیر مسئلت دارم.»

