سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به تقاضای هماستانیهای اهلسنت برای اعزام به سرزمین وحی، کاروان جدید عمره مفرده برای زائران اهلسنت کرمانشاه تخصیص داده شده است.
وی افزود: اعزام این کاروان در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال ۱۴۰۴ صورت خواهد گرفت و زائران پس از تکمیل مراحل ثبتنام میتوانند در این اعزام حضور داشته باشند.
کریمیخو تصریح کرد: ثبتنام این کاروان از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه سال جاری رأس ساعت ۹ صبح آغاز میشود و متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به دو روش اقدام کنند؛ نخست از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی my.haj.ir و دوم از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات زیارتی، از جمله دفتر زیارتی «انصار نور» و همچنین سایر دفاتر و شرکتهای زیارتی فعال در سطح استان.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این کاروان گفت: ظرفیت پیشبینی شده برای کاروان جدید ۱۳۵ نفر است و گروه قیمتی آن نیز ۶۵۴ میلیون و ۴۹۶ هزار ریال تعیین شده است.
وی با بیان اینکه اولویت ثبتنام برای متقاضیان تا عدد ۵۰۰ در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در صورتی که در روز نخست ثبتنام ظرفیت کاروان تکمیل نشود، امکان اضافه شدن ۵۰ اولویت جدید در هر روز برای ثبتنام در دفاتر زیارتی فراهم خواهد شد تا متقاضیان بیشتری بتوانند در این اعزام حضور پیدا کنند.
کریمیخو در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن ظرفیت کاروان، از متقاضیان درخواست میشود در زمان مقرر برای ثبتنام اقدام کنند تا فرصت حضور در این سفر معنوی ارزشمند را از دست ندهند.
