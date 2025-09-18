تلاش برای اعزام زائران عمره با پرواز مستقیم از فرودگاه کرمانشاه

سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل اعزام زائران استان به سرزمین وحی، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم و جامعه زائران استان، استفاده از ظرفیت فرودگاه کرمانشاه برای پروازهای حج عمره است و در همین راستا با حمایت و پیگیری جدی استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان مرتبط، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون زائران استان برای عزیمت به مدینه منوره از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران اعزام می‌شدند، اما برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای در حال انجام است که از پایان مهرماه شاهد اعزام مستقیم زائران از فرودگاه کرمانشاه باشیم. این امر علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد زائران، سبب صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها خواهد شد و رضایتمندی بیشتری را برای مردم استان به همراه دارد.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت اختصاص یافته برای اعزام‌های پیش‌ِرو خاطرنشان کرد: برای اعزام مهرماه، هشت کاروان ویژه استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است که شامل چهار کاروان شیعه و چهار کاروان اهل سنت می‌شود.

کریمی‌خو با تأکید بر اهمیت ارتقای خدمات سفر حج و عمره در استان، تصریح کرد: امیدواریم با ادامه این روند و با همکاری نهادهای متولی از جمله سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه کرمانشاه، اعزام زائران استان از طریق فرودگاه محلی به یک رویه دائمی تبدیل شود تا زائران دیگر نیازی به سفرهای طولانی برای حضور در فرودگاه‌های خارج از استان نداشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: حج و زیارت استان کرمانشاه همواره تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، بهترین شرایط را برای زائران فراهم کند و موضوع پرواز مستقیم از فرودگاه کرمانشاه گامی مهم در جهت تسهیل و بهبود خدمات به زائران محسوب می‌شود.