سید مهدی هاشمیان رئیس هیئت بوکس شهرستان آمل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان استان مازندران با حضور ورزشکاران منتخب هیأت‌های بوکس شهرستان‌های مختلف استان به میزبانی آمل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این رقابت‌ها پس از دو دهه وقفه در آمل اتفاقی مهم برای جامعه ورزشی شهرستان به شمار می‌آید، افزود: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر و آماده‌سازی تیم استان برای رقابت‌های کشوری برنامه‌ریزی شده است.

هاشمیان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: همکاری و همراهی مسئولان اداره ورزش و جوانان، شورای شهر و فرمانداری آمل نقش مهمی در برگزاری این رویداد داشته است.

رئیس هیئت بوکس آمل در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مسابقات بتواند به رشد و توسعه ورزش بوکس در آمل و استان مازندران کمک کند و انگیزه‌ای برای نسل جدید ورزشکاران این رشته باشد.