بررسی روش شناسی «تبدیل امر نظری به امر عملی» با تطبیق بر دانش فقه

چهل و نهمین نشست از یکشنبه‌های روش با موضوع روش شناسی تبدیل امر نظری به امر عملی، با تطبیق بر دانش فقه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و نهمین نشست از یکشنبه‌های روش با موضوع روش شناسی تبدیل امر نظری به امر عملی، با تطبیق بر دانش فقه برگزار می‌شود.

این نشست را پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌کند.

سید حسین شهرستانی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به عنوان ارائه دهنده و عبدالمجید مبلغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان ناقد و حجت الاسلام علی شریفی دبیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر جلسه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۹ مرداد از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ به صورت مجازی و از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join برگزار خواهد شد.

